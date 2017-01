El presidente Donald Trump confiesa que experimentó un ‘momento de reflexión’ tras recibir las claves nucleares del país, informa el medio The Hill.

Esto reveló el mandatario en entrevista al medio ABC News:

Los datos nucleares que recibió el presidente tras su juramento al cargo, le permiten autorizar un ataque nuclear.

Pres. Trump on receiving nuclear codes: “It is a very sobering moment, yes. It’s very, very, very scary in a sense.” https://t.co/89o6NhpsWh pic.twitter.com/MNIpCfmec8

— ABC News (@ABC) January 26, 2017