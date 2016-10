Dolores Huerta llama a los latinos de Carolina del Norte a salir a votar en noviembre (VIDEO)

La legendaria activista Dolores Huerta, defensora de los derechos de los trabajadores y de los inmigrantes, visitó Charlotte el miércoles para instar a los votantes latinos a votar en las elecciones del 8 de noviembre.

Huerta, que participó de un panel junto con activistas de organizaciones locales, dijo que los votantes hispanos pueden hacer la diferencia, no sólo en la elección presidencial, sino en otras competencias a nivel estatal, a pesar de que los latinos representan sólo el 2 por ciento del electorado en Carolina del Norte.

La activista dijo que como parte de la organización nacional People for the American Way está apoyando la candidatura presidencial de Hillary Clinton y a los candidatos demócratas en Carolina del Norte, como el aspirante a gobernador Roy Cooper y la candidata a senadora federal Deborah Ross.

Huerta pidió a los latinos que aún están indecisos respecto a su voto en noviembre, que recuerden que los republicanos fueron quienes bloquearon el proyecto bipartidista de reforma migratoria en el Congreso y frenaron en las cortes las acciones ejecutivas de inmigración del presidente Barack Obama.