Directivos de Bethel hablan sobre el arresto del pastor hispano por abuso sexual (VIDEO)

Directivos del Ministerio Bethel en Wimauma hablan sobre el arresto del pastor Walter Chuqimia por abuso sexual, ocurrido el 27 de abril.

Kathleen Dain, Directora Ejecutiva y Juan Izaguirre, gerente de operaciones de la Misión Bethel para los trabaiadores del campo, que tiene entre 40 y 80 miembros, en su mayoría hispanos, dijeron que tienen una deuda con la comunidad, el objetivo principal es seguir ofreciendo servicio a sus miembros.

Dain señaló que aunque el abuso no ocurrió en las instalaciones del Ministerio y hasta donde se sabe, afecta solamente a una familia, Bethel está ofreciendo ayuda pastoral y apoyo para las personas que lo soliciten.

La Oficina del Alguacil del condado de Hillsborough está llevando a cabo una investigación para asegurarse de que no hay más personas afectadas.

Para Dain, esta es una situación que definitivamente afecta a la organización, pero van a trabajar y a seguir adelante, tratando de dar el apoyo que necesitan las familias de los trabajadores agrícolas de Wimauma.

ARREST: Offenses occurred multiple times dating back to 2011, Chuquimia was employed as a pastor at Beth-El Farmwork Ministry, Inc. pic.twitter.com/7QH5m95E18

— HCSO (@HCSOSheriff) April 27, 2017