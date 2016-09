Detector revela cuantas mentiras se dijeron en el debate

Un informe realizado y divulgado por la cadena CNN comprueba en que habrían mentido Hillary Clinton y Donald Trump, durante sus argumentos en el primer debate presidencial.

El análisis realizado por la cadena televisiva revela varias tergiversaciones a medias verdades y hasta mentiras frontales, que dijeron los candidatos.

El medidor utilizado reveló que Clinton hizo declaraciones falsas y engañosas sobre su uso de un correo electrónico privado durante el tiempo en que fue secretaria de Estado y Trump dice que se opuso a la Guerra de Iraq.

“Equivocada”, dijo Trump cuando Clinton lo acusó de apoyar la Guerra de Iraq, cuando en realidad en su momento mostró su apoyo a la guerra.

Trump: “Ella estuvo involucrada” en divulgar la polémica sobre la nacimiento de Obama.

Mentira

El debate no es la primera vez que Trump ha dicho que Clinton divulgó la mentira de que Obama no nació en Estados Unidos. Pero está equivocado.

Trump: política Stop-and-frisk no fue declarada inconstitucional.

Mentira

“Te equivocas”, fue la respuesta de Trump al moderador, Lester Holt sobre si la práctica en Nueva York, fue declarada inconstitucional. Pero sí lo fue, por un juez federal en 2013.

Trump: Clinton llamó al TPP “un estándar de oro en acuerdos comerciales”

Verdad.

Clinton dijo en 2012 siendo secretaria de Estado que el Acuerdo TransPacífico “establece un estándar de oro en acuerdos comerciales”. El acuerdo aún no se había terminado de negociar, y Clinton anunció que se oponía al acuerdo después de que se firmara.

Clinton: Trump dijo que el cambio climático es un engaño “creado por los chinos”

Verdad

Trump tuiteó en varias ocasiones que el cambio climático fue “creado por los chinos” y un “costoso engaño”. Además le dijo a CNN en septiembre pasado que él “no cree en el cambio climático”.

Luego, Trump se retractó un poco diciendo que fue “obviamente una broma.

Trump: “Has estado combatiendo a ISIS toda tu vida adulta”

Mentira

ISIS nació en 2006 tras separarse de al Qaeda en Iraq. Clinton nació en 1947.

Clinton: “Donald aprovechó la crisis inmobiliaria”

Verdad

Trump dijo en 2006: “Espero que eso ocurra porque luego la gente como yo entra y compra”.

Trump: “Ford se está yendo. Su división de autos pequeños. Miles de empleos se están yendo de Michigan, de Ohio”

Mentira

Ford está abriendo una nueva planta en México, pero no están recortando empleos de EE.UU. al hacerlo.

Trump: Los homicidios crecieron en Nueva York

Mentira

Los homicidios cayeron 4,3% en esta ciudad con respecto al año pasado, según cifras del Departamento de Policía de Nueva York.