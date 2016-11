Detallazo de un hombre con su exmujer tras su divorcio, conmueve a todo Internet (FOTOS)

Para un hijo no es nada fácil enfrentar el divorcio de sus padres y esa es la situación que actualmente atraviesa Morgan Lynn, una joven de 17 años de Pearland, Texas, que sin embargo se ha dado cuenta que las separaciones no tienen que ser un infierno. Y es que el detalle que su padre tuvo con su madre, justo después de su divorcio, ha conmovido a todo mundo.

Según reportó el Huffington Post -el padre, que se llama Jason- envío a su madre un ramo de sus flores favoritas y en la dedicatoria escribió: “Always Gonna Be You” (Siempre serás tú), que es el título de una canción de Kenny Chesney.

Morgan cuenta que el día de su boda, sus padres eligieron una canción del mismo cantante para abrir su baile nupcial, la cual fue “You Had Me From Hello” (algo así como “Me enamoraste desde el primer hola”), por lo que cerrar con otro tema del mismo artista suponía algo así como poner el punto final a un ciclo.