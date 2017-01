Autoridades de Miami anuncian que Iván Valdes de 46 años de edad fue sentenciado a 7 años de prisión.

El acusado enfrenta pena máxima de 10 años en el caso federal y tiempo adicional por cargos estatales, según información de Américatevé.

El delito por el que se le acusa es ‘fraude de más de 5 millones de dólares’ en el aeropuerto internacional de Miami, en donde fungía como director de la División de Mantenimiento de Terminal.

Fmr. Dade Aviation Dept. director forced to pay back $5M after kickback scheme from funding for airport lights. https://t.co/lhCae7BySy pic.twitter.com/SRHBWBKRCy

— CBS4 Miami (@CBSMiami) January 5, 2017