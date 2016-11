Después de que aceptó su error, ahora le exigen a Jorge Ramos que renuncie

La periodista peruana Patricia Arbulú, actual conductora del programa Entre Nos, escribió un amplio texto dirigido a Jorge Ramos. En la carta le exige su renuncia y además le reclama su error por la cobertura de las elecciones en Estados Unidos y su trato hacia el republicano.

Esta no es la primera vez que Arbulú ataca a Jorge Ramos, ya lo había hecho también en otras ocasiones y también a otros famosos como Laura Bozzo.

El texto lo publicó en Facebook y comienza diciendo que sintió pena por él cuando lo vio dando los resultados de las elecciones: “Jorge, hoy, al verte en la pantalla del televisor, me entró la angustia y hasta tuve pena por ti. Cada número en favor de Trump con respecto a la votación eran como cuchillos encendidos que hacían llagas en tu cuerpo. Tu rostro estaba compungido y casi se te veía como ido de la realidad que estabas viviendo. Indudablemente que había preocupación y no te culpo porque muchos así nos sentimos”.

La presentadora continuó diciendo que lo responsabiliza por esta situación que estamos viviendo los latinos de esta nación. “Tú y tu canal tienen una enorme responsabilidad, presentando al candidato republicano como el diablo que venía a llevarnos al infierno. No era tan sencillo darse cuenta que estas acciones sólo reivindicaban y engrandecen la imagen de alguien tan nefasto, por el momento, para ser presidente de este país?. Era necesario tenerlo presente como el malvado de la película creando un rol protagónico para él?”, explica.

Y continúa, “quiero pensar que tus actitudes de periodista totalmente parcializado más fueron de honrar las políticas de tu empresa o el deseo desmesurado de poder del dueño del canal donde trabajas. Sería muy atrevida de mi parte en creer que te ganó el ego o te creíste realmente el cuento de ser el periodista más influyente de este país, sin analizar bien cuáles eran o son las calificaciones de quienes así te lo dijeron”.

Incluso se atrevió a recordarle cuando un periodista “destacado” de Univisión, alguna vez le dijo que Jorge era capaz de cambiar la historia de este país, “que con tan solo algunos comentarios podrías inclinar unas elecciones y me parece que en algo tenía razón, solo le faltó mencionar en qué dirección. Hoy se hizo historia en este país y tú eres parte de ella, cuando en las universidades se eduque a los estudiantes sobre la ética periodística puedo asegurar que serás nombrado como un claro ejemplo de lo que no se debe hacer y eso no es bueno para ti”.

Patricia Arbulú aceptó que cuando llegó a EEUU siguió su carrera. “La transformación que sufriste al correr de los años te quitó lo que en algún momento admiramos de ese periodista claro y honesto. Hoy las cosas ya no son como ayer, las personas cambian, ya no es más tu palabra para convencer. Ahora analizamos, pensamos, razonamos, hace tiempo que dejamos de ser borregos, lo cual me satisface y debería emocionarte porque la gran mayoría son paisanos tuyos”.

Y finaliza pidiendo que debe renunciar “sólo te queda, ahora, renunciar. Tu imagen como la de tus compañeros fue mortalmente herida. Es mejor terminar una carrera de éxitos con una honrosa renuncia a tener que ser parte de un arreglo bajo la mesa entre el dueño de la empresa para la que trabajas y un enfurecido Trump ante quienes fueron sus detractores. Recuerda, al final priman los negocios sin importar los periodistas influyentes de este país”.

Pero además en su Twitter continuó escribiendo en contra de los medios de comunicación.

Los resultados electorales en EUA evidencia a los medios de comunicación.La manipulación no funciona…ya no. Ya saben lección aprendida. — patricia arbulu (@patriciaarbulu) 9 de noviembre de 2016

No subestimen jamás al público.Los medios de comunicación sobre todo en español SIEMPRE LO HACEN — patricia arbulu (@patriciaarbulu) 9 de noviembre de 2016