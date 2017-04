Desentrañan la escalofriante historia de una hispana que mató a sus hijos y se suicidó

Carla López Mejía sedó a sus dos hijos pequeños y los estranguló.

También ella tomó el sedante y se ahorcó.

Antes escribió de su puño y letra una carta en la que contó: “He vivido con dolor por 27 años y no quiero que a ellos les pase lo mismo”.

“Cuando la gente juzgue, que sepan que yo amé a mis hijos más que a cualquier otra cosa en este mundo”, añade la carta, que dejó en la cocina.

Se trata de detalles escalofriantes que el periódico Chicago Tribune reveló en su edición del jueves sobre una tragedia que, a casi tres meses de ocurrida, todavía estremece a la localidad de Lake in the Hills, en Illinois.

El primer atisbo de la tragedia lo tuvo un niño, amigo de Ezequiel García, cuando acudió a la casa de López Mejía y vio un cuerpo colgando de la barandilla de la escalera.

"When people judge just know I loved my kids": note left by Lake in the Hills mom who killed 2 children, herself https://t.co/eGmXo2xKHf pic.twitter.com/oC5ygfzJ4C

— Chicago Tribune (@chicagotribune) 20 de abril de 2017