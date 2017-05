Miembros de la Guardia Costera han localizado los escombros que creen podrían pertenecer a una avioneta en la que iba un hombre de New Hampshire y otros tres pasajeros, incluyendo dos niños.

Nathan Ulrich era el piloto y propietario de la avioneta en la que también viajaba Jennifer Blumin, una empresaria de Nueva York, con sus dos hijos.

La avioneta había despegado de Puerto Rico y se dirigía a Florida durante la mañana del lunes pasado, cuando se perdió su rastro.

Ulrich era ingeniero y cofundador de una compañía que fabrica ‘scooters’ para adultos. Su esposa Rae Dawn Chong, publicó un tweet manifestando su preocupación:

My ex-hubby’s (Nathan Ulrich) plane is missing over the Bermuda Triangle. I am sad and in shock. So send prayers to his family. Thanks.

— Rae Dawn Chong (@Rae_Dawn_Chong) 16 de mayo de 2017