Vinculan a esposa de Chávez Jr. con ‘El Chapo’

La esposa de Julio César Chávez Jr. está dando de qué hablar. Y es que de acuerdo con el medio Earn the Necklace, la pareja del boxeador llamada Frida Muñoz tuvo supuestamente una relación con uno de los hijos de “El Chapo” Guzmán.

Según el medio la mujer tiene un título en Administración de Empresas y mantiene su vida privada lejos de los medios de comunicación, aparentemente para evitar comentarios sobre Édgar Guzmán, hijo del narco mexicano.

Earn the Neklace refiere que Frida Muñoz mantuvo una relación con Édgar Guzmán, hijo del capo mexicano, de la cual tuvieron a Sofía, única hija de la pareja.

De esta forma supuestamente el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán sería el abuelo de la mayor de sus dos hijas, de 12 años de edad.

El portal de Sin Embargo que también publica este reportaje, agrega que Édgar Guzmán falleció junto a su primo en un tiroteo, y fue Muñoz quien identificó el cuerpo ante las autoridades, explicó el portal Earn the Neklace. Después, Frida conoció a Chávez Jr. Ambos tienen una hija llamada Julia.

Y añaden que al iniciar la relación con el boxeador, Muñoz declaró que aunque fue esposa de Édgar Guzmán no mantenía ninguna conexión con el cártel, además de que el también padre de su hija no tenía intenciones de convivir con ella, dijo el medio Earn the Neklace.

Aseguran también que Sofía, hija de Frida Muñoz tiene una relación cercana con Chávez Jr., aunque al parecer la relación entre el boxeador y su pareja no parece ser estable, pues el año pasado el campeón publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, asegurando que su pareja se había escapado con la hija de ambos.

En ese momento, ante esa situación Julio César Chávez aclaró los tuits de su hijo y confirmó que su nieta y nuera se encontraban bien, de acuerdo con Earn the Neklace.