ÚLTIMA HORA: Gana ‘Canelo’ Álvarez

“Canelo” Álvarez ganó la pelea contra Chávez Jr por decisión unánime.

Y es que según los expertos, fue muy superior al hijo del campeón mundial, quien quedó con los pómulos inflamados.

Al finalizar Chávez Jr. dijo: “No pude tirarle todos los golpes”, mencionó Chávez.

Mientras que “Canelo” agradeció el apoyo de sus aficionados.

“Yo quería boxearlo, pero no pude. Vengo de hacer pocas peleas. Me faltó distancia y velocidad. Eso fue clave en la pelea. No pude tirarle todos los golpes que hubiera querido. No pude usar toda mi fortaleza. Él es un peleador muy rápido y consistente. Mi papá quería que tire más golpes, eso fue lo que me dijo”, declaró Chávez Jr. minutos después de la pelea.

El tapatío mostró su valía y mejor boxeo ante un Chávez que no hizo nada por ganar.

Las tarjetas de los tres jueces fue de 120-108.

“Es un buen peleador, rápido y demasiado consistente, me faltó tirar más golpes”, dice Chávez Jr., cuyo padre luce muy molesto y hasta desconcertado por el accionar de su hijo.

“No nada más sé noquear, sé boxear, con un peleador más grande y más fuerte hice lo que tenía que hacer para ganarle”, comentó “Canelo”.

Tras vencer a Chávez Jr., ‘Canelo’ anunció que ya firmó la pelea para enfrentar a Gennady Golovkin en septiembre en Las Vegas.

El kazajo subió al cuadrilátero para certificar el combate.

“Nunca le he tenido miedo a nadie. Cuando nací yo, ya se había repartido el miedo”, declaró Álvarez. (Con información de Agencia Reforma).