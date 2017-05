Saúl ‘Canelo’ Álvarez festejó por todo lo alto junto a su equipo sus “dos victorias” en una sola noche: su triunfo sobre Julio César Chávez Jr. y el anuncio de su anticipada pelea con Gennady Golovkin.

Sin embargo ante esta derrota, Julio César Chávez, padre de Julio César Chávez Junior, reaccionó molesto y desanimado, dando la cara ante los medios por su hijo y asegurando que perdió debido a que no dio el peso.

Además, el exboxeador no desaprovechó la oportunidad y felicitó al Canelo por dar una buena pelea. “Quiero felicitar al “Canelo”, se vio muy bien, se perdió la batalla no la guerra”. Y agregó: “todo lo hizo bien, casi siempre tirando las mismas combinaciones”.

Y en cuanto a su hijo dijo que en este momento se encuentra bien: “Está bien gracias a Dios, lo principal es que se bajó caminando, ganando perdiendo, su cuerpo no le respondió, esperábamos que Julio se hidratara bien, pero cuando el cuerpo no responde es imposible ganar la pelea, no tenía la fuerza, no tenía la potencia, es por eso que no tiró golpes, yo también estaba desesperado, yo también quería que soltara golpes y me dijo “no podía papá, no sentía fuerzas”.

Y también agregó que después de esta pelea ya se dieron cuenta que Julio no es es de ese peso, “una media librita es lo que puede cambiar el ritmo de la pelea”.

Se esperaba una batalla épica y terminó siendo una lección de boxeo, un paseo. Canelo Álvarez no encontró la oposición que se esperaba por parte de Julio César Chávez Jr.

Y es que como un tren sin frenos se mostró Saúl Álvarez (49-1-1, 34KO) quien derrotó por decisión unánime a Julio César Chávez Jr. (50-3-1, 32 KO) para dejar en claro que es el mejor boxeador mexicano de la actualidad.

Capacidad de entrega a lo largo de los 12 episodios fue “Canelo”. Un artista del golpeo que estableció condiciones desde la primera campanada. Los uppers fueron un doloroso ballet para Chávez Carrasco. En repetidas ocasiones le sarandearon la cabeza. Le hicieron perder el norte y se dedicó a deambular por el encordado.

El pleito que esperó 10 años para su realización fue una fiesta para “Canelo”. Un doloroso arrepentimiento para Chávez Carrasco que fue más peleador con las palabras que con las manos.

Julio desperdició la noche en la que pudo dejar de ser conocido como “El hijo de la leyenda”. Al contrario de eso, anidó caos a su carrera. Tal vez no tenga mañana cuando fue superado sin oponer mayor resistencia que el castigo que recibió su cuerpo.

Victoria clara para Saúl. Todos los jueces le vieron ganar cada uno de los 12 rounds. Todo el público terminó por aplaudirle a pesar de que ingresó a la T- Mobile Arena abucheado por más de la mitad de los 20 mil espectadores.

Ahora en septiembre le espera Gennady Golovkin al “Canelo”. El kazajo vio en primera fila la actuación de Álvarez.

Dese el primer asalto Chávez con combinaciones lentas solo que golpeó el aire. Caminó hacia su izquierda mientras el “Canelo” con la zurda lo alcanzó. La voluntad fue del jalisciense. Intentó y descifro la defensa de su rival.

Los movimientos de cintura que marcó Chávez no fueron suficientes. El alcance no lo marcó Chávez a pesar del largo de sus brazos.

Álvarez tuvo como aliado a su mano derecha. Se la estrelló en el rostro al “Jr.” que sacudido se encorvó y se escondió de toda posibilidad de triunfo..

Las Vegas construyó un pleito que el mundo consumió con “Canelo” como la estrella del momento. La meca del boxeo ahora manufactura un combate entre el mexicano y Gennady Golovkin. El kazajo subió ayer por la noche a retar a Álvarez quien dijo que no le tiene miedo a él, ni a nadie.

“Canelo será mi mejor rival, espero que nos encontremos en septiembre, lo felicito por su triunfo”, dijo Gennady.(Con información de El Universal).