Prometida de Aarón Hernández habla sobre rumores de relación gay

Después del suicidio de Aaron Hernández, el 19 de abril de 2017, surgieron los rumores de que el futbolista hispano tenía un supuesto amante gay en la prisión.

Según varios medios, se creía que el exjugador de fútbol de los Patriotas de Nueva Inglaterra había tenido una estrecha relación con otro recluso llamado Kyle Kennedy, por esa razón comenzaron los rumores de que eran algo más que amigos.

Esos informes se intensificaron después de que Hernández fuera encontrado ahorcado en su celda de la prisión y luego de que aseguraran que incluso le había dejado una carta.

Fue en e 2012 cuando el futbolista Hernández se comprometió con su novia Shayanna Jenkins Hernández, en la escuela secundaria. La pareja dio la bienvenida a su primer hijo, una niña llamada Avielle, el 6 de noviembre de 2012.

En entrevista, Jenkins-Hernández le dijo a Dr. Phil que cambió su apellido para ser una “familia” y tener el mismo apellido que su hija a pesar de nunca se casó con la ex estrella del fútbol.

Durante esta entrevista, Jenkins Hernández habló sobre los rumores de que Hernández era gay.

“No tenía ninguna indicación ni la impresión de que él era gay. Era un hombre, para mí. No sé de dónde vino esto. Es embarazoso en cierto sentido, es doloroso. Independientemente de si era cierto o no, no es algo que yo vi”, dijo Jenkins Hernández al Dr. Phil.

En cuanto a lo que se dice de que Hernández dejó una nota de suicidio para Kennedy, Jenkins-Hernández dice que simplemente “no es preciso”.

“No sé quién es este Kyle Kennedy. Nunca he oído hablar de él, honestamente. Aaron nunca lo mencionó”, dijo Jenkins Hernández. También desmintió que los dos hombres querían compartir una celda de prisión, por lo que Jenkins-Hernández dijo que a su novio le gustaba tener su propia celda y nunca mencionó que quería un compañero de cuarto.

Jenkins-Hernández continuó hablando de cómo Kennedy pudo haber detenido a Hernández de matarse si los dos eran tan grandes amigos.

“Si Kyle Kennedy era un amigo tan íntimo, y Aaron le decía que quería “colgarse”, él todavía estaría aquí porque Kyle Kennedy pudo haber dicho algo a alguien y si era un verdadero amigo y lo pudo haber detenido”, le dijo al doctor Phil.

Por ora parte la prometida de Aaron Hernández manifestó sus dudas de que el suicidio haya sido la causa de la muerte del exjugador de la NFL.

En una entrevista con el programa televisivo “Dr. Phil”, Shayanna Jenkins Hernández dijo que al comienzo no podía creer que su pareja hubiera muerto. Luego, puso en duda la versión de las autoridades, acerca de que Hernández se suicidó el 19 de abril dentro de su celda en una prisión.

Jenkins dijo al conductor del programa, Dr. Phillip McGraw, que en la última conversación telefónica que sostuvo con Hernández, el exdeportista sonó optimista, por lo que no había indicios de que se le fuera a encontrar colgado de una sábana en la celda.

“Estaba muy optimista”, recalcó.

Dijo que en un primer momento pensó que la noticia sobre la muerte de Hernández era falsa, y que alguna persona estaba gastando una broma cruel. No explicó cuál pudo ser el motivo del deceso en caso de que Hernández no se haya suicidado, y negó que hubiera razones para considerar que alguien quería matar al ex tight end de los Patriots de Nueva Inglaterra.

La muerte de Hernández, de ascendencia puertorriqueña y nacido en Bristol, Connecticut, ocurrió apenas días después de que se le declaró inocente por el asesinato de dos hombres perpetrado en Boston en 2012. Hernández purgaba ya una cadena perpetua por otro homicidio, cometido en 2013.

Recientemente, una jueza anuló el veredicto de culpabilidad que se dictó a Hernández por ese último caso. La medida atendió a una doctrina de jurisprudencia, ya que la apelación de Hernández contra el fallo no se pudo atender ante de su muerte.

Jenkins expresó dudas sobre la investigación de la muerte de Hernández. Dijo que no le parecían “creíbles” los hallazgos de la pesquisa.

La mujer respondió también a preguntas sobre la legitimidad de una carta que le habría escrito Hernández antes de matarse.

Consideró extraño que el mensaje fuera dirigido a “Shay” y que el autor no mencionara otros apodos cariñosos con los que Hernández solía referirse a su prometida. De igual modo, indicó que el texto carecía de un tono íntimo o afectuoso.

El informe de la policía estatal señala que Hernández escribió con tinta en su frente y con sangre en un muro de la celda “Juan 3:16”, una referencia a un versículo del Nuevo Testamento que señala “porque de tal manera amó Dios al Mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna”.

Había una biblia cerca del cadáver, abierta justo en ese pasaje, con una gota de sangre en el versículo referido.

Algunas personas habían contado que Hernández se volvió un hombre más espiritual durante su reclusión. Sin embargo, Jenkins dijo que su pareja jamás le mencionó ese pasaje de la Biblia.

Otra parte del mensaje a Jenkins indicaba “eres rica”. Esas palabras han generado especulaciones de que Hernández le heredaría bienes a la mujer, quien sin embargo, dijo que pensó en el amor cuando leyó el mensaje, y no podía considerarlo una especie de testamento. (Con información de AP).