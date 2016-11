Olvida ‘Conejo’ error ante Necaxa (VIDEOS)

Muchos ya lo llaman el peor error de su carrera y el inicio de su declive. Y es que el lamentable descuido de quien fuera el mejor portero mexicano durante años,”El Conejo” Pérez, ya está dando de qué hablar en las redes sociales.

Sin embargo para Óscar Pérez ese error durante la ida entre Necaxa y Pachuca, que puso adelante a los Rayos, ya es cosa del pasado, así lo afirmó el mismo portero tuzo.Al minuto 33, el “Conejo” no atajó bien un disparo de Luis Gallegos, pues el balón le botó entre las piernas y se escurrió al fondo de su portería y lo cual terminó por poner el 1-0 del juego, que terminó 2-1 a favor del equipo de Aguascalientes.

“Fue una pelota que se me venía moviendo, la quise controlar pero agarra efecto hacia adentro y se me va. Nada, hay que pensar en lo que viene, va a ser un partido muy intenso y buscaremos darle vuelta a esto.

“Ya quedó en el pasado, no podemos hacer nada por eso, por cómo se puede presentar el partido y nada más. Buscar con un buen nivel y buscar ganar”, expresó hoy el arquero.

Pérez entiende que las críticas sean para con su persona, la cual también recibió al mismo tiempo muestras de apoyo de sus compañeros y aficionados de Pachuca.

“Es parte del show. Se sabe que si el arquero se equivoca atrás está la red, así es esto, no es la primera vez que me ha pasado. Ya tenía mucho que no me pasaba, lamentablemente vino en un momento en el que a nadie nos gusta”, expuso.

A pesar del resultado adverso, el portero confía que se puede dar vuelta a la eliminatoria, pero para ello hay que mejorar.

“Creo que no hicimos un buen partido, dejamos de hacer cosas y al final no pudimos sacar un buen resultado. Hay que retomar lo que veníamos haciendo, ahora en Pachuca regresar a ser un equipo intenso y dinámico”, finalizó. (Con información de Agencia Reforma).