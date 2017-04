Nery Castillo ahora vende artículos de pezca (FOTOS)

De ser uno de los jugadores mexicanos más caros en Europa pasó a vender artículos de pesca. Nery Castillo, ex delantero de 32 años, ahora vive de una pasión diferente. Tiene su propia línea de artículos para la pesca “Nery’s Fishing”, en Grecia.

Castillo fue considerado como uno de los fichajes mexicanos más cotizados del viejo continente en el 2007, cuando pasó del Olympiacos al Shakhtar Donetsk por unos 20 millones de dólares.

El originario de San Luis Potosí inició su carrera profesional fuera de México, al militar con el Danubio de Uruguay, en 1999. Su calidad durante el 2007 con la Selección de México le dio crédito para ser jugador del Manchester City inglés (2008-09), aunque no brilló; volvió a Ucrania, con el Dnipro Dnipropetrovsk, en 2010. Después probó suerte en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, con Chicago Fire, para regresar en el 2011 a uno de los países que mejor lo ha arropado, a Grecia, con el Aris Salónica.

En el balompié de nuestro país su paso fue rápido, al defender los colores del Pachuca en 2012 y los de León en 2013.

Remember Nery Castillo?

Finally retires and opens up a fishing store in Greece. ???? pic.twitter.com/8kftPWyCOn

— Fut Mex Nation (@FutMexNation) April 3, 2017