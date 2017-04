Muestran foto de supuesto amante de Aaron Hernández (FOTO)

Después de que se diera a conocer la noticia del suicidio del ex jugador de los Patriotas, Aarón Hernández, también algunos medios destaparon la supuesta relación homosexual que habría sostenido el tiempo que estuvo en prisión.

Fue precisamente el diario Daily Mail quien publicó el nombre y la fotografía del joven de 22 años con el que supuestamente la ex estrella de la NFL sostuvo una relación.

Kyle Kennedy es el nombre del sujeto, según detalló dicho medio, quien se encuentra en la cárcel desde hace dos años, luego de ser arrestado por asaltar una estación de gas.

Afirman que el joven podría salir libre en marzo del próximo año, no obstante se ha mantenido bajo observación ante las sospechas de un posible suicidio, tal como lo hizo el ex jugador de los Patriotas.

El mismo medio el que aseguró que Hernández había dejado tres cartas antes de morir, una para su esposa, otra para su hija y la última para su amante.

Aaron Hernandez penned suicide note to 22-year-old inmate and alleged “prison boyfriend” Kyle Kennedy https://t.co/5fIt3QQa5Z pic.twitter.com/e9GvuPYTI3

Aaron Hernandez’s alleged prison lover, 22-year-old Kyle Kennedy, is a convicted bank robber – Daily Mail pic.twitter.com/SqkFw2hrcQ

EXCLUSIVE: Lonely Aaron Hernandez asked to share his cell with prison lover Kyle Kennedy https://t.co/S0ywrx2UFf

