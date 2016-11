México Vs. Portugal ¿quién lo hizo mejor? (VIDEOS)

La Selección Mexicana y la Selección de Portugal se unieron al reto viral del “mannequin challenge”.

Esta moda de internet consiste en grabar un video en el que las personas involucradas permanezcan estáticas, como si fuera maniquíes.

En los videos que los deportistas compartieron aparece Cristiano Ronaldo, mostrando su atlético cuerpo y promocionando su ropa interior.

Video: Cristiano & the Portugal National team players do the mannequin challenge. pic.twitter.com/kA6YmVhORx

— Real Madrid Info (@RMadridInfo) 12 de noviembre de 2016