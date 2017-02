Luto en la luche libre mexicana (FOTOS)

El luchador mexicano Chavo Guerrero Sr. perdió la batalla contra el cáncer de hígado, que tenía desde el mes de enero.

El periódico Vanguardia informó que Chavo fue parte de la dinasstía Guerrero, que comenzó con su padre Gori Guerrero, mítico luchador mexicano que fue figura del pancracio nacional.

Guerrero junto a sus hermanos, Héctor y Mando, formaron una tercia de calidad y luego luchó al lado de su hermano Eddie y su hijo Chavo Jr. en la WWE.

El luchador inició en la década de los 70 y participó en empresas de suma importancia como NWA; CMLL y WWE donde fue campeón de peso crucero en la compañía, el de mayor edad en la historia.

El periódico mexicano indica que Chavo también consiguió 15 veces el campeonato de peso pesado de la NWA y 11 veces el campeoanto de parejas.

Fue su hijo Chavo Guerrero Jr. quien también publicó en su cuenta oficial de Instagram una imagen de su padre acompañada por un texto donde le envió un emotivo mensaje.

“Hoy el mundo perdió a un verdadero rebelde. Él hizo cosas a su manera. No siempre correctas, no siempre incorrectas, pero él siempre siguió sus convicciones”.

“Fue diagnosticado con cancer en enero de este año. Como un creyente, él está ahora en el paraíso. Hoy es un día triste en la familia Guerrero”.

“Descansa en paz chavo “Classic” Guerrero Sr”, fue lo que escribió.

Chavo Guerrero Sr., contaba con una larga carrera en la lucha profesional y era hermano del integrante del Salón de la Fama de la WWE, Eddie Guerrero.

Chavo murió este sábado a los 68 años, era el mayor de seis hijos del luchador mexicano Salvador ‘Gory’ Guerrero, Chavo Sr., entró al negocio de la lucha libre con sus hermanos Mando, Héctor y Eddie.

Mejor conocido por su trabajo en la NWA Hollywood Wrestling, Guerrero ostentó 15 veces el título y peleó contra el rival e integrante del Salón de la Fama de la WWE, ‘Rowdy’ Roddy Piper. Colt Toombs, aspirante de la lucha profesional e hijo de Piper, tuiteó sobre su cariño por Guerrero, informó ESPN.

Chavo Sr. trabajó en la UWF y AWA. Disfrutó de un corto, pero memorable paso por la WWE en 2004, a la edad de 55 años. Después, como Chavo Clásico, se unió a su hijo, Chavo Jr., en una pelea contra su hermano menor, Eddie Guerrero. Chavo Clásico se convirtió en el campeón más viejo en la categoría Crucero en la historia de la WWE, tras sujetar accidentalmente a su hijo durante un triple combate contra Spike Dudley.

Chavo Sr. was one of a kind. He did things his own way & entertained fans for 20+ years. My thoughts are with the entire Guerrero family. pic.twitter.com/fn1bk6WXLF — Triple H (@TripleH) February 11, 2017

Incluso la WWE extendió sus condolencias a la familia de Guerrero este sábado. Chavo Clásico y Chavo Guerrero Jr. estaban entre los 53 ex luchadores profesionales que demandaron a la WWE en una corte, en 2016, por repetidos traumas en la cabeza.

RIP Chavo Guerrero Sr. Our condolences to the entire Guerrero family. You truly were Classic. pic.twitter.com/jwJI0WNhF7 — King’s Road Podcast (@KingsRoadPDCST) February 11, 2017

I’m so sad to hear that Chavo Guerrero Sr. has died. Many great memories, both in & out of the ring. RIP my friend. Praying for the family. pic.twitter.com/16ntNeV0sd — Ted DiBiase (@MDMTedDiBiase) February 11, 2017

Very sad news. True Legend. RIP RT @LuchaElRey: Rest In Peace, Chavo Guerrero Sr. – a true pioneer of Lucha Libre. pic.twitter.com/cbvhP1g3nI — Dr Black (@darewolf333) February 11, 2017