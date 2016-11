La envidia de muchos… Mira a la nueva sexy novia de Cristiano Ronaldo (FOTOS)

Cristiano Ronaldo fue fotografiado besándose en Euro Disney, en París, con la modelo Georgina Rodríguez.

Las imágenes se publicaron en la revista Hola, la cual asegura que la pareja tiene unos meses saliendo.

Ronaldo y Georgina fueron fotografiados por separado el mes pasado al salir de un restaurante de comida japonesa cercano al Estadio Santiago Bernabéu.

Desde la ruptura entre Ronaldo y la modelo rusa Irina Shayk, hace casi dos años, al futbolista se le ha relacionado con varias chicas sin que existan pruebas de una relación.

Cristiano with his new girlfriend Georgina Rodriguez in an incognito visit to Disneyland Paris. [Daily Mail] pic.twitter.com/nlapC8Z8KT

— Real Madrid Info (@RMadridInfo) 23 de noviembre de 2016