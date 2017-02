Julio César Chávez Jr. revela cuál es la razón por la que tiene foto con Trump

Ante la oleada de criticas que recibió Julio César Chávez Jr. por tener una fotografía en sus redes sociales, de él junto a Donald Trump durante la pelea entre Mayweather y Pacquiao, en Las Vegas, el júnior aclaró que Donald no era ni es su amigo.

“La tengo con la finalidad de que entienda que yo, estando detrás de él durante esa pelea, no pasó nada, no le dije nada, no le falté al respeto y que los mexicanos somos buenas personas. Porque, en ese sentido, no tiene nada qué ver la nacionalidad, sino la clase de mentalidad que tengas”, aseguró el hijo de la leyenda, publicó El Universal.

Y es que tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos hacia los mexicanos, el pugilista Julio César Chávez Carrasco le pidió que le baje dos rayitas a su tono.

“Yo quisiera que él se retractara un poco de sus palabras, porque considero que ha generalizado mucho. Pienso que con solo una palabra que él dijera… porque hay gente mala en todo el mundo y es cierto que algunos vienen a hacer desastres a este país”, afirmó en su vista a la cadena ESPN, en Los Ángeles.

“Él (Trump) no puede generalizar sus críticas hacia todos nosotros, los latinos, como malas personas, como gente que hacemos el mal, siendo eso una mentira”, afirmó Chávez.

“Hay gente como mi papá, como yo, que hemos trabajado, juntando su carrera y la mía, durante varias décadas y nunca hemos hecho nada malo para este país, ni nada como eso. Por el contrario, hemos traído buenas cosas y yo creo que así hay mucha gente y sí me duele todo eso que hace y dice el presidente de Estados Unidos”.