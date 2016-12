Julio César Chávez Jr. reta y se burla del ‘Canelo’

Mientras que todavía no se confirma una pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez Jr., todo parece indicar que “Julito” ya comenzó a “calentar” los ánimos.

Y es que en su cuenta oficial de Instagram, que no está abierta a todo público, el hijo de la leyenda mexicana del boxeo, Julio César Chávez, ha publicado varias fotografías en la que aparece Álvarez, incluso hay una donde tiene una peluca pelirroja puesta.

To beat your opponent, you must become your opponent. @jcchavezjr1 is ready. pic.twitter.com/8oiasC19VU

