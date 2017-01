Importante equipo de fútbol elige Orlando para entrenamientos

Las estrellas del fútbol internacional de la Bundesliga 2016-2017, entre ellos el latinoamericano, Javier Hernández–Chicharito–han elegido Orlando por tercer año consecutivo para realizar su pretemporada y etapa de preparación previa a que reinicie la legendaria competencia de fútbol en Alemania.

El director deportivo de Bayer Leverkusen, Rudi Völler, expresó en relación a su estancia en Florida: “las instalaciones de entrenamiento son perfectas, la travesía del lugar de entreno al hotel es corta y no tenemos que preocuparnos por el clima”

The 1st day of @Florida_Cup training has kicked off @bayer04_en @CH14_ !

