Esto encontraron en la frente de jugador hispano de la NFL

Mientras su abogado no cree que se suicidó y su exequipo, los Patriots de Nueva Inglaterra, fue recibido por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, se dio a conocer un aterrador detalle en la muerte de Aarón Hernández.

Y es que según reportó TMZ, el futbolista hispano fue encontrado en su celda con un versículo de la Biblia escrito en su frente con tinta roja, esto de acuerdo a los informes locales.

Cuando los guardias del centro correccional Souza-Baranowski de Massachussets encontraron a Hernández, descubrieron que en su frente tenía escrito el versículo de Juan 3:16.

Quienes lo conocían, sabían que el hispano era una persona religiosa y solía tener entre sus pertenencias una Biblia, según reporta el sitio de noticias de Telemundo.



De acuerdo con AP, horas antes de que sus excompañeros de los Patriots de Nueva Inglaterra fueran de visita a la Casa Blanca para celebrar su triunfo en el Super Bowl, funcionarios de prisión señalan que Aaron Hernández ató un extremo de su sábana a la ventana y el otro alrededor de su cuello y se ahorcó.

En una prisión de máxima seguridad a las afueras de Boston, y a una hora de camino del estadio en el que jugó al lado de estrellas de la talla de Tom Brady y Rob Gronkowski, Hernández trabó la puerta de su celda individual para impedir que los custodios intentaran detenerlo, y puso un fin prematuro a su sentencia de cadena perpetua como condena por un homicidio ocurrido en 2013. Tenía 27 años.

A menos de una semana de ser exonerado de otros dos homicidios, los guardias encontraron a Hernández sin vida en su celda poco después de las 3 de la mañana, dijo el vocero del Departamento de Correccionales Christopher Fallon. El ex tight end de los Patriots de Nueva Inglaterra fue llevado a un hospital, donde se certificó su muerte cerca de una hora después.

El abogado de Hernández, José Báez, indicó que realizará su propia investigación sobre la muerte. Báez afirmó estar “sorprendido y conmocionado” por la noticia.

“No hubo conversaciones ni correspondencia de Aaron a su familia o equipo legal, que diesen indicios de que esto fuese posible”, dijo Báez en un comunicado.



Los Patriots no se pronunciaron de inmediato. Por la tarde en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump homenajeó a los campeones del Super Bowl, aunque sin hacer mención alguna sobre Hernández.

Fallon indicó que desconoce si había una nota de suicidio. Agregó que las autoridades no tenían preocupación de que Hernández tratara de quitarse la vida y que en su caso, hubiera sido trasladado a una unidad de salud mental.

Una estrella que se ‘apagó’ pronto

Hernández fue una estrella en la Universidad de Florida, pero fue seleccionado en la cuarta ronda del draft de la NFL debido a problemas de conducta en la universidad. Como profesional, fue un jugador productivo en tres temporadas con los Patriots, incluyendo su segundo año cuando atrapó 79 pases para 910 yardas y siete touchdowns, y ayudó al equipo a alcanzar el Super Bowl.

En 2012, firmó un contrato por cinco años y 40 millones de dólares. Dos años después, Hernández ni siquiera pudo ver los partidos por televisión mientras estaba preso en espera de un juicio por un tiroteo, y ya era sospechoso en otro.

El equipo lo despidió en junio de 2013, poco después de su arresto por el asesinato de Odin Lloyd, un jugador semiprofesional de fútbol americano que salía con la hermana de la prometida de Hernández. Finalmente fue sentenciado a cadena perpetua por ese caso, sin posibilidad de salir en libertad condicional.

