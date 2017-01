En suspenso el debut de Kevin Gadea con los Tampa Bay Rays por esta razón

El nicaragüense Kevin Gadea fue noticia el mes pasado cuando el 8 de diciembre se supo que los Tampa Bay Rays lo habían adquirido para la temporada regular de las Grandes Ligas.

Desde entonces, el pelotero se prepara con el equipo de su país Indígenas de Matagalpa para estar a tono físicamente para los entrenamientos de primavera.

Gadea, originario de Estelí informó que viajará Tampa Bay el domingo porque el equipo le invitó a participar en un campamento de entrenamiento.

“Recibí la invitación de la organización para asistir a ese campamento, el programa consiste más que todo en pesas y acondicionamiento físico, casi nada de juego. Más detalles los conoceré hasta que esté en Tampa, pero el objetivo es proporcionar buen acondicionamiento físico al jugador”, comentó el deportista al medio local del país centroamericano 8Deportivo.

The #Rays select RHP Kevin Gadea from Seattle in the major league phase of the Rule 5 Draft.

— Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) December 8, 2016