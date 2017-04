‘Desesperado’… ‘Chicharito’ hace este anuncio

Javier Hernández anunció este domingo, en una entrevista a la cadena de radio Onda Cero en España, que la próxima semana estará de regreso en las canchas con el Bayer Leverkusen.

El atacante mexicano se dijo desesperado luego de las semanas que la lesión de isquiotibiales lo alejó del campo; sin embargo el ex jugador de las Chivas mencionó que se está recuperando.

“Estoy un poco desesperado porque me he perdido cuatro partidos con el Bayer Leverkusen por lesión en los isquiotibiales, pero gracias a Dios me estoy recuperando y el próximo fin de semana estaré de regreso”, comentó el seleccionado nacional.

La próxima semana el Bayer Leverkusen enfrentará al Freiburg en la jornada 30 de la Bundesliga, donde las ‘Aspirinas’ se encuentran en la posición número 12, lejos de los puestos de competencias europeas.

Por otro lado Hernández mostró su felicidad ante la posibilidad de convertirse en el máximo goleador en la historia de la selección mexicana, hasta ahora el delantero se encuentra empatado con Jared Borgetti, ambos con 46 goles en el tricolor.

“Alcanzar a Borgetti como máximo goleador de México es increíble, impensable. Mi abuelo, mi padre y yo hemos sido Mundialistas, pero nunca soñé con ser el máximo goleador de mi país”, finalizó.