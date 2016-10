Conductora de Televisa Deportes en problemas por tantas equivocaciones (VIDEO)

Una conductora de Televisa Deportes podría vivir sus últimos días dentro de la empresa. Al menos eso es lo que aseguran varios medios de comunicación, pues la empresa ya no está dispuesta a pasarle tantos tropiezos.

Se trata de Nahima Choura quien ha estado en el ojo público después de que en plenas transmisiones de partidos de futbol ha hecho comentarios desatinados.

De acuerdo a información difundida por el portal Tiempo Real, el primero fue durante el partido América-Monterrey, donde dijo una grosería al aire ““Porque si no, me ve Pedro y me chin”, se le escuchó.



Después durante el encuentro entre Pumas de la UNAM contra Jaguares de Chiapas comentó en sus redes sociales: “Pumas será el felino que más rugirá esta noche”, con el comenzaron las burlas, pues el partido ya había pasado pues fue a mediodía en el Estadio Olímpico Universitario, lo peor es que quiso remediar su error, pero terminó peor : “Apenas y se les ha escuchado aullar a los dos felinos”.

Ahora varios medios dicen que los directivos de Televisa la regañaron y se ha llegado a rumorar que la estarían sancionando para próximos eventos.