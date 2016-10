‘Chicharito’ niega ‘hacerle el feo’ a la Selección Mexicana

Javier Hernández exhibió otra vez su hartazgo por los cuestionamientos a su compromiso con la Selección Mexicana.

El “Chicharito” colgó en su cuenta de Twitter un mensaje explicando su ausencia del Tricolor.

Ya Juan Carlos Osorio había dicho que notaban que había tenido mucha carga y por ello no lo convocó, postura que ratificó hoy Santiago Baños.

“Estoy cansado de que determinados medios y personas se inventen historias entorno a mi compromiso con la selección y mi país.

“En la pasada convocatoria no participé, a pesar de estar convocado, por la fractura que sufrí en la mano derecha. En esta ocasión NO he sido convocado”, escribió Hernández.

El “Chicharito” tiene un frente abierto con medios de comunicación mexicanos, a los que no concede entrevistas.

“Dicho esto espero que quede claro que NO me he negado a ir y TAMPOCO he pedido ningún tipo de permiso para ausentarme.

“El Bayer Leverkusen y Roger Schmidt, como dijo este último en rueda de prensa, decidieron darme días libres (en los cuales por cierto sigo entrenando) para atender mi situación personal”, publicó el delantero.

Hasta su novia Lucía desmintió a varios medios en su cuenta de Twitter:

@calbert57 NO HA SIDO ASÍ! @CH14_ no ha sido convocado por el TRI, por ello el Bayer le ha dado días libres.El no fue el único NO convocado. https://t.co/sHD2Tyndod — Lucia Villalon Puras (@lucia_villalon) October 6, 2016

Dos Santos y Alanís quedan fuera del ‘Tri’ por lesión

El volante Jonathan Dos Santos y el zaguero Oswaldo Alanís sufrieron lesiones que les impedirán jugar los dos partidos amistosos de México que servirán como fogueo para el inicio del hexagonal final de la CONCACAF rumbo al Mundial de Rusia 2018, informó el jueves la dirección de selecciones nacionales.

Dos Santos, quien disputaría su primer partido con el ‘Tri’ desde octubre del año pasado, tiene una molestia en el muslo de la pierna izquierda y regresó a España para reincorporarse a su club Villarreal.

El menor de los hermanos Dos Santos era una de las grandes novedades en la lista del colombiano Juan Carlos Osorio para los partidos ante Nueva Zelanda y Panamá, que se disputarán el sábado y martes, respectivamente, en canchas de Estados Unidos.

Alanís presenta una lesión en la pierna derecha y no podrá estar en el que sería su 12do. partido con la selección, primero desde noviembre del año pasado, cuando jugó y terminó lesionado en un choque ante Honduras.

México comienza su camino en el hexagonal el próximo 11 de noviembre, cuando visite a Estados Unidos.

Se busca portero titular del Tricolor

En la Selección Mexicana dirigida por Juan Carlos Osorio ni siquiera el portero tiene un lugar seguro.

En una posición en la que el manoseo debería ser menor, el técnico ya ha convocado a seis guardametas en sus primeros 11 meses. La novedad es el llamado de Rodolfo Cota, tal como en su momento fue la de Alejandro Palacios y quienes se unen a la lista en la que destacan Alfredo Talavera, Guillermo Ochoa, Jesús Corona y Moisés Muñoz.

Las críticas recibidas en la Copa América por la rotación de jugadores no han sido más que una anécdota para el DT colombiano.

Fue precisamente “Moy” el primer portero al que utilizó Osorio, en aquel duelo de noviembre de 2015 frente a El Salvador. El técnico conocía un poco al guardameta por lo visto en el amistoso contra Argentina y en la Copa Concacaf frente a Estados Unidos. Ese fue el debut y despedida de Muñoz, que no volvió a ser titular en los siguientes partidos.

Si hay un arquero en el que ha confiado ése es Alfredo Talavera, quien le gusta por la seguridad de manos y el juego aéreo. “Tala” suma bajo los tres postes tricolores cinco de los 13 duelos de Osorio.

Le sigue en importancia Guillermo Ochoa, al que ha ocupado en cuatro partidos, pero no sólo eso, sino que le dio la confianza en los Cuartos de Final de la Copa América contra Chile.

“Chuy” Corona ha tenido dos duelos en el arco, el primero en el amistoso contra Senegal y el segundo en la Copa América frente a Venezuela, ya cuando el equipo estaba clasificado.

A Osorio le llovieron las críticas en esa competencia mucho antes del 7-0, sobre todo porque no había constancia ni siquiera en la portería, tanto que cada uno de sus guardametas jugó un partido de la Fase de Grupos.

Al “Pikolín” Palacios sólo lo probó en los entrenamientos, pero no lo fogueó en un partido oficial. La pregunta consiste en saber si ocurrirá lo contrario con Rodolfo Cota en esta Fecha FIFA. De los otro cuatro porteros, tres acudieron al Mundial y el otro se quedó fuera en el corte final de Miguel Herrera, situación a la que le dio la vuelta.

“Hay que demostrar que tengo calidad, que soy llamado por algo y ojalá que tenga la chance de jugar y de ponerme la camiseta de la Selección una vez más”, comentó Muñoz.

México no repite portero titular en una Copa del Mundo desde que Jorge Campos jugó en 1994 y 1998; ahora ni siquiera se sabe quién es el dueño del marco.