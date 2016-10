‘Chicharito’ enfurece por comparaciones con Hugo Sánchez

Javier Hernández no compite contra nadie por ser el mejor futbolista o delantero mexicano.

El “Chicharito” quiere contribuir mediante su desempeño a abrir puertas en en futbol europeo, pero se declaró en contra de las eternas comparaciones, como las que hubo al principio de su carrera con Omar Bravo.

“Llego a Europa y se me comparaba primero con Luis García por los goles; luego que quién es el mejor jugador en la historia de México, que si quiero estar o no quiero estar, se los juro que no quiero estar, no me pongan ahí.

“Y el mejor que va a haber y creo que van a faltar 300 años para que alguien lo supere es Hugo Sánchez, perfecto, ¿para qué me meten? Yo no lo hago, se los juro, lo que hago es que haya más banderas mexicanas aquí, que tenga tres compañeros mexicanos más, que haya esa exportación en Argentina en Brasil, eso”, dijo a Televisa Deportes en la BayArena, casa del Bayer Leverkusen.

Señaló que tanto él como Héctor Herrera, Raúl Jiménez y Miguel Layún han hablado de lo ridículo de las etiquetas, de los comentarios en los que se habla de quién es el mejor jugador mexicano de la actualidad.

“No entiendo por qué siempre la pelea entre nosotros mismos, es el círculo vicioso, nos han enseñado siempre a que nuestro mejor enemigo y nuestro peor aliado es el mexicano.

Yo no estoy compitiendo contra Fabián, a ver quién es el mejor mexicano de la Bundesliga, al contrario, estamos tratando de hacer bien las cosas más para que haya tres ‘Fabianes’ más, tres ‘Chicharitos’ más, cuatro ‘Salcedos’ más”, indicó.

Reiteró su rechazo al Pacto de Caballeros, al Draft o a la Liga 10/8, esta última por la simple lógica de que es una regla que permite más no nacidos en México en la cancha en la Liga MX.

El Bayer Leverkusen es sexto de la Bundesliga con 10 puntos y hoy visita al decimoquinto Werder Bremen, con 4 unidades.

Por su parte hace unas semanas, Hugo Sánchez dijo que admiraba a Chicharito y lo felicitó por sus 100 goles.

“Javier ya nos demostró que era contundente cuando llegó al Manchester United, lo hizo con su estilo, con ese olfato goleador y eso le dio una confianza, experiencia y madurez tremenda que le permitió llamar la atención de nada más y nada menos que del Real Madrid”, dijo el ‘Pentapichichi’ en entrevista para SportsCenter.

Y agregó que é “sabe perfectamente la estimación que tengo hacía con él y también la admiración, porque no es flor de un ratito, sino que ha demostrado en su séptimo año de forma consecutiva en jugar en diferentes equipos de la alta competición”.