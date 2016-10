Chicharito deja a su equipo por su novia

Para “Chicharito” Hernández la salud de su novia es primero. Por esa razón el futbolista mexicano decidió abandonar a su equipo, para así viajar a España y acompañar a Lucía Villalón.

“Chicharito” pidió permiso a su directiva para dejar momentáneamente la concentración del Bayer Leverkusen y tomar un vuelo hacia España.

Según El Gráfico, “la periodista tuvo que ser hospitalizada por nemotorax, un problema de salud que genera aire alrededor de los pulmones”.

Roger Schmidt hizo el anuncio en una rueda de prensa y dijo: “Chicha tiene un programa especial de entrenamiento es por eso que no está aquí, para atender su situación personal y para que pueda descansar de su lesión en la mano”.

Fue el mismo deportista quien dio a conocer que el estado de salud de Villalón no era el mejor.

La misma Lucía publicó una foto hace unas horas en sus redes sociales donde escribió: ‘It’s always better when we are together’ (Siempre es mejor cuando estamos juntos).