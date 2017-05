Chávez lamenta que a su hijo le valga (VIDEO)

El “César del Boxeo” sigue de capa caída. Tras la exhibición del “Junior” ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez, la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, le recomendó a su hijo un cambio total si es que quiere seguir en el boxeo.

“Creo que mi hijo Julio tiene que dejar muchas cosas, si quiere seguir en esta profesión debe cambiar desde la raíz hasta arriba.

“No puede seguir haciendo las cosas a su manera, valiéndole mad… todo, o sea, es triste decirlo pero cuando la persona le vale mad… todo, es un valemadrista, no le importan las críticas, quiere hacer las cosas a su manera.

“Es muy triste ver cómo mis hijos no cambian, que esta es una profesión que se le debe respeto al público”, comentó Chávez a ESPN.

El “Canelo” venció por decisión unánime a Chávez Jr. en la T-Mobile de Las Vegas, en una pelea de un solo lado y que en ningún momento el sinaloense hizo algo para ganar.

Ángel Heredia, quien llevó el acondicionamiento de Chávez hijo para la pelea, escribió mensajes en Facebook que luego borró.

Publicó primero: “las excusas normalmente vienen para justificar el fracaso”.

Y minutos más tarde remató diciendo: “Fumar hierba disminuye la reacción y contracción rápida de los músculos durante eventos profesionales y competencias.

“Es un pequeño consejo para aquellos jóvenes atletas con cerebro”, apuntó Heredia sin hacer referencia expresa hacia alguien.

Buscó ‘Junior’ sobrevivir ante ‘Canelo’

Julio César Chávez padre lamentó la actuación del “Junior”, aceptando que buscó que “Canelo” no lo noqueara vergonzosamente.

El “César del Boxeo” habló para ESPN y criticó la actitud conformista de su hijo, quien no le regaló ni un “pin… round”.

Chávez Jr. cayó por decisión unánime ante Saúl Álvarez en Las Vegas el pasado sábado.

“A Julio le faltó eso que a su padre le sobraba. Fue muy conformista, le pedía que tirara más golpes, que si perdía, que si lo noqueaban de perdida me regalara un pinche round tirando golpes, pero no pude hacerlo entender.

“Cuando estás arriba del ring y sientes que tu cuerpo no te responde, que no haces daño, que los golpes te lastiman, que estás muy débil, lo único que tratas es sobrevivir, que ‘Canelo’ no lo noqueara vergonzosamente”, comentó Chávez.

“Canelo”, según Compubox, lanzó 602 golpes y asestó 228, uno cada 9 segundos; Chávez Jr. tiró la mitad, 302, y conectó apenas 71, uno cada medio minuto.

El día que pidió que se retirara

En un video subido a Facebook el excampeón de boxeo Julio César Chávez evidenció a su hijo y le pidió que se retirara del boxeo. Esto ocurrió en marzo del 2016, cuando su hijo se retiró de un entrenamiento antes de una pelea.

En la transmisión el ídolo comentó que su hijo Julio César no tiene la disciplina para boxear profesionalmente ya que “entrena a la hora que quiere” y no sigue instrucciones.