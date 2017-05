Chávez Jr. pide comprensión y se disculpa; burlas no paran (VIDEOS Y MEMES)

El boxeador mexicano, Julio César Chávez Jr. aprovechó las redes sociales para ofrecer disculpas después de la derrota frente a Saúl “Canelo” Álvarez en Las Vegas.

“Canelo” derrotó por decisión unánime a Chávez Jr. siendo el jalisciense el que dominó toda pelea durante los 12 rounds. “Una disculpa a todo mi público. No se pudo!! Pero me mantendré trabajando duró para mantenerme activo y estar mejor cada pelea. Gracias”, escribió el púgil en Twitter e Instagram.

Una disculpa a todo mi público. No se pudo!! Pero me mantendré… https://t.co/TIZ3UTuxx5 — Julio Cesar Chavez (@jcchavezjr1) 7 de mayo de 2017

El hijo de la leyenda mencionó que se seguirá preparando para seguir activo dentro del boxeo profesional. La continuidad de Ignacio Beristáin como su entrenador, está en duda.

Por su parte desués de la derrota su padre, el boxeador Julio César Chávez, fue visto mientras observaba en un celular la pelea que había tenido apenas un par de horas antes contra Saúl Álvarez.

Estaba en el recibidor de la suite 2922 del Hotel MGM Grand & Casino. Lo acompañaba un recipiente de ceviche, como entremés, pues más tarde llegaron las pizzas.

Mientras que “el junior” reconoce que le falló el cuerpo, y que a su vez eso hizo que no pudiera dar pelea ante “Canelo”. Asegura que no podía tirar golpes, algo que vieron los jueces, ya que no ganó un solo asalto.

Pero la vida sigue y Julio afirma que buscará estar más activo. Le pide a la gente que lo entienda, pues llevaba cinco años sin una pelea relevante.

Ahora, apunta a regresar contra Daniel Jacobs en septiembre en 168 libras.

“Le quiero decir a la gente que no se desespere, que por favor me entienda, que tengo cinco años sin una pelea de esta magnitud”, expresó el sinaloense.

Después de todo, JC dice que necesita constancia para alcanzar otra vez la cima.

Chávez está tranquilo

Amigos lo visitaron tras la pelea, y hasta recibió una sorpresa, los hermanos Nick y Nate Díaz, peleadores del UFC, quienes acudieron para conocerlo y brindarle su apoyo.

Por otra parte las burlas en redes sociales para Chávez continuaron todo este día. Y es que no sólo Julio César Chávez Jr. perdió por decisión unánime la pelea contra Saúl, El Canelo, Álvarez, sino que también la que libraban ambos en las redes sociales, ya que el perdedor, como es común, es la figura perfecta para la burla a través del humor de los memes.

De esta manera, usuarios de las redes sociales invadieron éstas con los memes de la derrota del “hijo de la leyenda”.