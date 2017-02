‘Canelo’ y Chávez apuestan la bolsa (VIDEO)

Molesto por las declaraciones en las que Julio César Chávez Jr. dijo que lo iba a noquear, Saúl Álvarez le apostó a su rival su pago del próximo 6 de mayo y éste afirmó con un apretón de manos… aunque después dejó con la duda de si cumplirá con su palabra de toda la bolsa o sólo la bolsa de su rival.

Los mexicanos se enfrentan en el T-Mobile Arena de Las Vegas y la pelea ya tiene un ingrediente extra.

“Dice que me iba a noquear en 8 rounds, que me va a ganar y muy confiado, de hecho le aposté su bolsa a que no me ganaba y a que no me noqueaba”, dijo el “Canelo” a ESPN.

“Aceptó, aceptó y enfrente de las cámaras, y creo que nos dimos la mano de caballeros… creo que en Estados Unidos cuando es algo de palabra es oficial, así que ya está la apuesta.

“Claro, para mí es de caballeros, nos dimos la mano frente a las cámaras y eso cuenta en una persona. (Apostamos) Su bolsa, o se va con lo doble o se va con nada”.

El Junior no le da vuelta al reto, pero aseguró que necesitan aclarar las condiciones de la apuesta.

“Tenemos que ver bien el acuerdo, yo creo, porque dijo que apostemos las bolsas, pero son diferentes bolsas. Creo que tendríamos que llegar a un acuerdo donde estuviéramos los dos de acuerdo si vamos a hacer la apuesta y hacerlo formal para que no haya ningún problema.

“Si dice que va a ganar cuatro veces más que yo, pues no voy a tratar de agarrar cuatro veces la bolsa que él agarre. Que sea algo coherente. Creo que eso es lo de menos, la bolsa es lo de menos, creo que la pelea es lo más importante, pero no me gustaría tampoco su bolsa contra mi bolsa, si dice que va a ganar cuatro veces más que yo, pero si yo voy a ganar 6 millones, digamos, él ganaría 24. Pero vamos a ver, de que se va apostar algo, se va a apostar”.

De esta forma el vencedor de la pelea entre Saúl Álvarez y Julio César Chávez cobrará una apuesta millonaria que ambos boxeadores pactaron ayer, aunque habrá que ver si el derrotado tiene la palabra de pagar.

Y es que aún no se precisó si será toda la bolsa de cada uno de ellos o un porcentaje de la misma, cuando ambos peleadores grababan el segmento de “face off” de HBO con Max Kellerman.

Ahí, el “Canelo” se prendió en la plática y apostó de toda su bolsa a JC hijo, pues dijo estar seguro de derrotarlo el 6 de mayo. Fuentes extraoficiales dicen que el tapatío ganará 24 millones de dólares garantizados, mientras que el sinaloense obtendría 6 millones.

El tema no quedó ahí, ayer por la mañana, se tocó de nuevo en el programa Despierta América de Univisión.

“Te apuesto la bolsa”, le dice Saúl a JC, quien de inmediato responde: “la bolsa de los dos”.

“La bolsa de los dos si quieres, te voy a dar ventaja”, reviró el Álvarez.

Enseguida los conductores del show hicieron que ambos sellaran la apuesta con una apretón de manos. Nunca antes en una pelea de primer nivel se había visto una apuesta de este tipo.

Sin embargo, en otra entrevista, cuando le preguntaron a Canelo sobre la apuesta, el tapatío cambió el discurso.

“¿Cómo quedan? Porque parece que no se ponen de acuerdo”, le preguntaron al ‘Canelo’.

“Yo estoy en mi posición, en lo que dije. Siempre lo que se habla con la boca se sostiene con ya sabemos qué”, respondió Álvarez.

Y el reportero preguntó para aclarar, “¿es bolsa contra bolsa o su (la de Chavez) bolsa?”.

“Como lo dije es su bolsa, porque al final no vamos a darle ventaja en eso… se lleva doble o nada”, respondió el ‘Canelo’.

A menos que no se estipule dicha apuesta en el contrato, la Comisión Atlética del Estado de Nevada le entregará a cada púgil su cheque y dependerá del perdedor que le pague o no al vencedor. (Con información de Agencia Reforma).