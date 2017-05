En 48 horas sabremos quién es el mejor boxeador mexicano del momento, Canelo o Chávez.

Pero primero en el cuadrilátero y a fuerza de puños, amagues, reflejos y resistencia física, Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Julio César Chávez Jr. van a protagonizar la pelea del año.

El T-Mobile Arena de Las Vegas será el escenario y estará repleto.

Chávez Jr. y ‘Canelo’ Álvarez ya se han enfrentado en las redes sociales y los medios donde hasta el momento hay un empate técnico.

Mañana durante el pesaje la atención estará puesta en Chávez Jr. aunque se da por descontado que de con el peso exigido para el combate.

Mundo Hispánico está en Las Vegas siguiente cada instancia previa a la pelea del sábado cuando el tapatío y el sinaloense salgan al cuadrilátero. En este caso no será un título de federación sino otro, que tiene que ver más con el orgullo que con los cinturones dorados.

¿Quién será el mejor boxeador mexicano del momento?

Dónde ver la pelea

T-Mobile Arena de Las Vegas

Las entradas quedaron agotadas tan pronto salieron a la venta.

Circuito cerrado en Las Vegas

Si llegas a Las Vegas, pero no consigues entrada tienes la opción de los circuitos cerrados que ofrecen algunos de los casinos emblemáticos de la ciudad, como el MGM, el New York-New York Hotel & Casino y The Mirage Hotel & Casino. Los boletos tienen un costo promedio de 75 dólares más cargos.

Pay per view

El costo es de $ 59.95 dólares y de $ 69.95 en señal HD.

Bares y Restaurantes

Basta con recorrer algunos de tus ‘Sport Bars’ favoritos y seguramente tendrán el sábado unos cuantos monitores transmitiendo en vivo el mega combate.

‘Canelo’ y Chávez Jr. ya están en Las Vegas y Mundo Hispánico captó el arribo de los dos pugilistas a la ciudad que los espera con gloria y millones de dólares.