‘Canelo’ Álvarez y Chávez Jr. chocarán el 6 de mayo

Los boxeadores mexicanos Saúl “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez Jr. se enfrentarán el próximo 6 de mayo, anunció el viernes la promotora Golden Boy.

Álvarez, dos veces campeón del mundo, se enfrentará al hijo del legendario púgil Julio César Chávez en una sede aún por determinar y en un peso máximo de 164,5 libras (74.61 kilogramos).

“Estoy muy contento de anunciar mi combate contra Julio Cesar Chávez Jr. y confirmarles que llegaré bien preparado como siempre lo he hecho en mi carrera para brindarles una muy buena pelea”, dijo Álvarez mediante un comunicado. “Quiero recordarles que cuando dos peleadores mexicanos se enfrentan el espectáculo está garantizado, y les aseguro que no será la excepción”.

It’s official. My next fight will be vs Chavez Jr on May 6th. This is how I operate. Proving myself in the ring and shutting him up. pic.twitter.com/4bRAw5Z8pW

— Canelo Alvarez (@Canelo) 13 de enero de 2017