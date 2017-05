“Canelo” Álvarez celebró a lo grande el triunfo ante Chávez Jr. (FOTOS Y VIDEO)

En redes sociales se filtraron las fotos del festejo que tuvo el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez al vencer a Julio César Chávez Jr. el pasado fin de semana en las Vegas.

Álvarez, acompañado de su novia Fernanda Gómez, su representante Óscar de la Hoya y presidente de Golden Boy Promotions, así como de amigos y familiares, celebraron en un conocido casino de la famosa ciudad.

Algunos medios informaron que “Canelo” abandonó el Jewel Nightclub Casino a altas horas de la noche, después de la victoria por decisión unánime frente al hijo de “La Leyenda” el pasado sábado.

Ahora Saúl Álvarez tendrá que ponerse en forma para el siguiente enfrentamiento ante el kazajo Gennady Golovkin, el cual se pactó al finalizar la pelea frente a Chávez, y que tendrá lugar en septiembre próximo.

After party for the Champ @Canelo at @jewellasvegas ???? #TeamCanelo pic.twitter.com/rqqeqRHe5v

Canelo Alvarez celebrates win with after-party at Jewel — PHOTOS https://t.co/iBiscH1HDD pic.twitter.com/VF0TOKyu4H

1. Put on 12-round sparring session ✔️

2. Get paid $5 million ✔️

3. Party all night @jewellasvegas with your novia ✔️

Well played @Canelo pic.twitter.com/8XupJXIfd4

— Las Vegas Locally (@LasVegasLocally) May 8, 2017