Así noqueó McGregor a Eddie Álvarez y logró su 2do cinturón de la UFC (VIDEO)

Conor McGregor noqueó el sábado a Eddie Álvarez en el segundo asalto para ganar el título de peso ligero de la UFC y convertirse en el primer campeón de dos categorías distintas en la historia de la UFC.



McGregor dominó el combate desde el principio, en la pelea principal del UFC 205 en el Madison Square Garden, y el público que había agotado las entradas celebró cada golpe. McGregor es ahora el actual campeón de pesos ligero y pluma.

La UFC no ha decidido si McGregor podrá defender los dos cinturones. El presidente de la UFC, Dana White, dijo que el púgil podría ser el único de la promoción capaz de gestionar tantas peleas.

McGregor se agachó en la jaula esperando a que sonara la campana para atacar a Álvarez. Fue el claro atacante desde el comienzo y derribó a su rival tres veces en el primer asalto. Álvarez, llegado de Filadelfia, se levantó deprisa las dos primeras veces y sufrió mucho en la tercera. McGregor obligó a Álvarez a pelear con la espalda pegada a la jaula y dominó el resto del asalto.

En el segundo, el vencedor se colocó las manos a la espalda, desafiando y tentando a Álvarez para que lo golpeara. McGregor, el mayor astro de taquilla de la FCC, descargó un golpe de izquierda y acabó con el combate.

Reclamó los dos cinturones y se los colocó al hombro antes de sentarse sobre la jaula.

“He pasado mucho tiempo acabando con todo el mundo en el país”, dijo McGregor. “Me gustaría aprovechar la oportunidad y disculparme con absolutamente nadie”.

La UFC ofreció un combate en vivo y legal en Nueva York desde que se levantó la prohibición sobre las MMA este año.

La UFC combinó tres peleas para el título que se esperaba marcaran un récord de taquilla de más de 17 millones de dólares en el MSG.

Conor McGregor makes UFC history, 1st man to hold 2 world titles with this 2nd round stoppage of Alvare… https://t.co/BnhWqFeeYT

— KO KINGS (@KOKINGS4) 13 de noviembre de 2016