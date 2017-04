Aseguran que exjugador de NFL mató por accidente a su hija (FOTOS)

Vive pesadilla. El exjugador estrella de la NFL Todd Heap provocó accidentalmente la muerte a su hija de tres años este viernes mientras movía su camión en el camino de entrada a su casa de Arizona (Estados Unidos), según informó la prensa local y la agencia Notimex.

Explican que la niña fue golpeada a las 4 de la madrugada en Mesa, Arizona, por lo que los equipos de rescate llevaron a la menor al hospital, donde murió, informó la cadena ABC.

Cabe destacar que Heap no fue detenido y no hubo circunstancias sospechosas en torno al incidente, según explicó la policía a ABC 15 Arizona.

El tight end jugó 12 temporadas en la NFL con los Baltimore Ravens y con Arizona Cardinals. Heap, jugador popular con los Ravens durante sus 10 años en Baltimore, sigue siendo el líder absoluto del equipo en touchdown, con 41.

Our thoughts and prayers are with Todd Heap and his family.

— Baltimore Ravens (@Ravens) 15 de abril de 2017