“A Julio le echaron algo en su bebida”: esposa del júnior

Frida, la esposa de Julio César Chávez Carrasco, dio su versión de los hechos tras los polémicos videos que se dieron a conocer donde al júnior se le ve ebrio y acompañado por mujeres en una habitación de hotel en Las Vegas, dos días después de que perdiera su pelea contra el “Canelo” Álvarez.

Según la esposa de Chávez, en declaraciones para ESPN, su marido conoció a unas personas de Tamaulipas en el MGM Grand y se puso a tomar con ellos, efectivamente. Sin embargo, Frida estableció que cuando Julio ya estaba pasado de copas, abusaron de él, al subirlo a una habitación del hotel, lugar donde, dijo, le robaron un reloj de 40 mil dólares, un cheque millonario y su celular.

“Pasaron estos (chicos) de Tamaulipas… se tomaron fotos con Julio y quedaron de ir por otros amigos que también querían tomarse fotos. Después llega uno güero de ojos verdes hablando poquito español que dijo que era de Londres y que nos invitaba un trago…”, explicó la esposa de Julito en entrevista con ESPN.

La pareja del mexicano agregó que tuvo que dejar a su esposo en el bar para cuidar a su hija, quien se encontraba con una amiga, y fue hasta la madrugada del otro día cuando apareció el Junior, pasado de copas y se llevó el susto de su vida, pues el cheque de la pelea desapareció, así como el reloj de 40 mil dólares.

Después contó que su esposo estuvo con esas personas que conoció hasta las seis de la mañana y después subieron a su habitación, lugar al que los seguidores de Tamaulipas llevaron a unas chicas que se encontraban en el bar. Fue entonces donde grabaron al junior acostado sobre la cama y siendo acariciado por las mujeres, que mostraron sus traseros en diminuta ropa interior.

Frida dijo: “Julio se quedó con él (el de Londres) y ya de ahí como hasta las 5 o 6 de la mañana ese mismo lo llevó al cuarto, y yo tenía el cheque en una mesa y cuando veo que no está el cheque, abro los papeles y no estaba el reloj”.

De acuerdo con Frida, Julio le confesó que no pasó nada y que, al conocerlo, le cree completamente. Además, después de ver los videos, la señora de Chávez indicó que todo fue planeado para seguir fregando a su marido y que seguramente le echaron algo en sus bebidas.

Frida también comentó que el cheque perdido apareció, curiosamente, en cuanto llegaron a Los Ángeles. Del reloj ya no se supo nada, por lo que demandará a los involucrados.

“Esas mujeres estaban en el bar, las subieron y lo grabaron, como que él se acordaba pero no me decía porque sabía que me iba a enojar. Ahora que vi, le dije al de Tamaulipas, porque me mandaron mensajes, les dije que qué era ese video y por qué lo había publicado, me dijo que 10 personas intentaron jaquear su teléfono y que él no lo había publicado”, dijo.

En los dos videos que ayer comenzaron a circular en redes sociales, aparece el peleador sinaloense enfiestado, y todo indica que fueron grabados esta misma semana en la Ciudad del Pecado.

En un video, Julio César Chávez Jr. sale acostado en una cama de hotel rodeado por cuatro chicas, mientras que en el segundo aparece con al menos tres personas, una de ellas afirmando que están “pisteando”.

Julio terminó con el ojo izquierdo golpeado luego de pelear contra el “Canelo”, quien lo venció por decisión unánime, por lo que se presume que los videos habrían sido grabados dos o tres días después de combate sabatino que se realizó en la T-Mobile Arena, ya que su rostro no luce ya tan hinchado y enrojecido.

Además, Julio fue patrocinado para este pleito por la marca Pirma Oficial, cuyas prendas utiliza en ambos videos.

La grabación en la que aparecen las chicas habría sido tomada en una habitación del Hotel MGM Grand & Casino, mientras que el segundo video en un bar de ese mismo inmueble.

Julio aparece recostado mientras es grabado por un hombre cuyo rostro no se ve. Hay tres hombres más en la habitación. Dos de las chicas muestran partes del cuerpo a la persona que las graba e incluso una de ellas le pide que no tome fotos.

En el video del bar le piden al sinaloense que mande saludos a varias personas de Tamaulipas. Julio comienza a mencionar varios nombres y luego asegura: “Soy del Pueblo”.

El video termina con una persona diciendo: “Estamos pisteando, pisteando, gente”.