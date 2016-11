Deportan a salvadoreño Pedro Salmerón detenido durante redadas de ICE en Charlotte

El salvadoreño Pedro Salmerón, uno de los jóvenes centroamericanos detenidos en enero durante las redadas efectuadas en Carolina del Norte por agentes de inmigración, fue deportado a El Salvador tras casi diez meses de detención pese a no tener antecedentes criminales y cuando está pendiente una petición judicial presentada por su defensa.

Carmen Salmerón, madre del joven salvadoreño de 19 años, dijo que se enteró de la deportación de su hijo luego que éste la llamara por teléfono desde El Salvador la tarde del sábado.

“A las 3 de la tarde él me llamó diciendo que ya estaba en El Salvador” dijo la madre del joven a Mundo Hispánico. “Él por ahora está seguro gracias a Dios, pero no sabemos qué va a pasar, no hemos hablado con el abogado, no sabemos si se va a cerrar el caso o si hay algo más que podamos hacer”, añadió.

La madre dijo que su hijo le contó que el sábado fue sacado de su celda en el Centro de Detención de Stewart, en Georgia, y llevado esposado de pies y manos hasta otra prisión en Atlanta de donde luego fue trasladado al aeropuerto para ser embarcado en un vuelo comercial rumbo a El Salvador.

“Lo raro es que sólo lo sacaron a él, a nadie más” dijo Salmerón quien contó que el jueves pasado su hijo estuvo a punto de ser deportado junto a otros detenidos pero que todos fueron regresados a la cárcel de Stewart debido a una falla en el avión.

Pedro Salmerón llegó al país en junio de 2014 a través de la frontera Sur, huyendo de la violencia en El Salvador, pero en julio de 2015 recibió una orden de salida voluntaria dictada por un juez de inmigración en Charlotte que a la postre ordenó su deportación, por lo cual fue detenido el 26 de enero cuando salía a trabajar con su padre.

Madre de Salmerón: “Ha sido una injusticia”

La madre de Pedro Salmerón consideró injusto que las autoridades no le hayan dado la oportunidad de a su hijo de quedarse a pelear su caso migratorio, cómo a otros jóvenes centroamericanos que fueron liberados tras haber sido arrestados en el estado durante las redadas efectuadas en enero.

“Siento que se la agarraron contra él, porque a los demás jóvenes que estaban en la misma situación que él si los dejaron salir”, dijo.

“Pienso que ha sido una injusticia. Hemos explicado una y otra vez que él no fue bien representado desde el principio. Ni aun explicándoles, ni teniendo las pruebas como la queja que he puesto en contra de la primera abogada, le han querido dar la oportunidad”, añadió la madre de Salmerón.

La defensa de Salmerón ha argumentado que el joven no fue bien asesorado legalmente al inicio de su proceso ya que nunca se le informó que tenía derecho a solicitar un asilo.

Además, está pendiente la respuesta a una demanda presentada en una corte federal por Salmerón y otros dos jóvenes, en contra de las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional por haber estado detenidos por más de seis meses.

ICE defiende su decisión

El vocero del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para el sureste del país, Bryan Cox, confirmó a Mundo Hispánico la deportación de Salmerón e indicó que la decisión obedece a una orden final de deportación dictada por un juez federal de inmigración, luego de que múltiples apelaciones presentadas en nombre del salvadoreño fueron rechazadas.

“El Sr. Salmerón fue removido del país de acuerdo con una orden final de remoción después de recibir un debido proceso y tras casi un año de apelaciones legales que repetidamente no se dictaminaron a su favor”, informó Cox mediante un correo electrónico.

Cox explicó también que Salmerón es considerado prioridad para la deportación de acuerdo con las prioridades establecidas en noviembre de 2014 por el Secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson, para enfocar los recursos de ICE en “individuos que constituyen una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad de la frontera”.

De acuerdo con lo dispuesto por Johnson, Salmerón cae dentro de dos de las prioridades de deportación, al haber sido detenido en la frontera cuando intentaba ingresar ilegalmente al país y porque tenía una orden de deportación emitida en o después de enero de 2014.

Sin embargo, la misma directriz de Johnson señala que en la aplicación de las prioridades de deportación, los agentes de ICE pueden ejercer si discreción evaluando todos los factores involucrados en cada caso.

Durante los casi 10 meses que Salmerón estuvo detenido, su familia a través de sus abogados hizo todo lo posible para conseguir su liberación, mediante apelaciones y peticiones judiciales.

Además diversas organizaciones locales como Unidos We Stand, Action NC y Unisal hicieron campaña para liberar al joven salvadoreño, mediante cartas y llamadas a las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, así como peticiones enviadas a congresistas federales e incluso el presidente Barack Obama para que intercedan por él.

A pesar de la deportación de su hijo, Carmen Salmerón dijo que aún confía en que tarde o temprano se hará justicia con su hijo.

“Yo sigo confiando en Dios, la justicia divina tarde o temprano llega, Dios está mirando todo y yo no voy a dejar de decir que Pedro merece algo mejor. Mi hijo es fuerte, es un luchador y un ganador”, dijo la madre del joven.