Demócratas pidieron revelar grabaciones de Trump sobre Miss Universo

En las últimas semanas previas a las elecciones presidenciales del 8 de noviembre, los demócratas querían obtener y sacar a la luz grabaciones de los archivos del show de televisión The Apprentice, el cual conducía el presidente electo, Donald Trump.

También, durante los últimos 10 días de la campaña, los demócratas también querían revelar información secreta de los archivos de la Organización Miss Universo en el último año en que Trump fue su propietario.

La investigación, llevada a cabo por la publicación The Daily Beast, se basa en cuatro fuentes que dicen que Eri Emanuel, un amigo de años de Trump que se dedicaba a cazar talentos para el mundo del espectáculo, rechazó diversas exigencias de poderosos demócratas de revelar grabaciones de la Organización Miss Universo.

Emanuel, de 55 años, cobró notoriedad en el mundo del entretenimiento por su estilo agresivo a la hora de negociar. También por ser hermano de Ezequiel ‘Zeke’ Emanuel, un reconocido oncólogo y artífice del Obamacare, y de Rahm, antiguo jefe del gabinete de Obama y actual alcalde de Chicago.

Según las fuentes citadas por The Daily Beast, los archivos del Miss Universo contenían audios y videos que pudieron haber afectado las perspectivas de Trump en la carrera presidencial.

