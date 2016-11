Demócratas en el Congreso exigen investigación “urgente” sobre negocios de Trump

Los congresistas demócratas miembros del Comité de Contraloría y Reforma de Gobierno pidieron abrir una investigación al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, por lo que consideran un potencial conflicto de interés la vinculación de sus empresas con el gobierno que está por instaurarse.

En una carta enviada al presidente de la comisión, el repubicano Jason Chaffetz, los demócratas dijeron al panel debería fijarse en cómo Trump planea protegerse de los conflictos de interés cuando tome las riendas del gobierno, reseñó el portal de información política The Hill. También pidieron a Chaffetz solicitar la publicación de las declaraciones de impuestos de Trump, que en repetidas ocasiones el ahora presidente electo se ha negado a hacer.

“Usted tiene la autoridad de llevar a cabo una investigación, y le hacemos un llamado para que haga uso de ese poder ya mismo”, escribieron los demócratas, según The Hill.

“El hecho de que el señor Trump se niegue a hacer públicos sus impuestos demuestra ya que hay un problema de transparencia, lo que hace ´más oportuno el trabajo de este comité para llevar adelante una supervisión rigurosa antes de que jure como presidente”, agregaron.

Reportes de The New York Times and The Washington Post destacaron los enredos financieros de Trump con negocios y gobiernos extranjeros que podrían pesar en su servicio como presidente.

Los demócratas señalaron estos reportes, además de la promesa que Chaffetz hizo en agosto de que el comité no estaría al servicio de un partido.