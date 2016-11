Declaran área de Miami libre de Zika

El gobernador de la Florida, Rick Scott declaró en un comunicado, el martes por la tarde, que un área de Miami Beach está libre del virus del Zika.

De acuerdo con un reporte del canal WSVN/Local 7, Scott aseguró que entre las calles 28 y 63 en el norte de Miami Beach, no hay casos vigentes que estén ligados al virus. El último se reportó hace 45 días.

Sin embargo, el área entre las calles 8 y 28, sigue categorizado como ‘Zika hot zone’ y recomiendan que por ahora, mujeres embarazadas y sus parejas no transiten por ese sector.

A lot to be grateful for- thankful we could lift the northern Miami Beach Zika zone. Come visit this great community this holiday week!

— Rick Scott (@FLGovScott) November 22, 2016