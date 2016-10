Debate presidencial rompe record

Twitter dice que el debate presidencial del domingo fue el más twiteado nunca, con más de 17 millones de tweets relacionados con el foro enviado.

La plataforma de medios sociales dice que la cuestión del tratamiento de las mujeres del candidato republicano Donald Trump dominó la conversación en línea.

El desacuerdo de Trump con su compañero de fórmula Mike Pence sobre Siria fue el momento mas twitteado.

Eso es seguido por Trump diciendo que era un caballero y su amenaza a la cárcel candidato demócrata Hillary Clinton, si es elegido presidente.

#Trump just said he is a gentleman again, he called @machadooficial “Miss Piggy” and he has talked trash about woman. #Debate

— William Valdes (@WilliamValdes) 10 de octubre de 2016