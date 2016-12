Texas se prepara para llegada de bajas temperaturas

El frío llega al norte de Texas y prevén temperaturas inusualmente bajas este mes.

El Departamento de Transportación de Texas (TXDOT por sus siglas en inglés) comenzó por la noche del miércoles a preparar las calles para el clima.

Equipos de TXDOT aplicaron brine (una mezcla de sal y agua) en los condados de Johnson, Erath, Hood y Somervell para evitar la acumulación de hielo sobre puentes.

“El frente frío llegó por la noche y se queda por el resto del día”, dijo Juan Hernández, meteorólogo para el Servicio Meteorológico Nacional en Fort Worth.

De acuerdo al meteorólogo, debido al viento, se sentirá como si el clima estuviera a 25 o 30 grados. También pronostica que el jueves por la noche, las temperaturas bajarán a los 20 grados.

10am wind chills in the teens to low 30s with cloudy skies. Bundle up! #dfwwx #ctxwx pic.twitter.com/bYtnT501dP

— NWS Fort Worth (@NWSFortWorth) December 8, 2016