No se pierda estos eventos comunitarios en Dallas

Lunes 3 de octubre



Martes 4 de octubre

Es “National Night Out”

Comunidades en el Matroplex celebrarán actividades.



Conexión Wings

Conozca otros profesionales hispanos, aprenda acerca de la organización Wings y cómo pasar la oportunidades que ofrece Wings a otros en español.

Dónde: Wings

2603 Inwood Rd, Dallas, Texas 75235

Hora: 6:00 p.m. – 7:30 p.m.

15 de octubre

Feria Binacional de Salud

La red de consulados de México, El Salvador, Honduras y Perú, en conjunto con Manos Unidas de Dallas y más de 70 organizaciones médicas, académicas, y sociales, le invitan cordialmente al evento de salud más grandes del norte de Texas.

Dónde: Mountain View College

4849 W Illinois Ave., Dallas, Texas 75211

Hora: 8:00 a.m. to 1:00 p.m.

West Dallas Day Out

Celebración de la comunidad de West Dallas. Habra almuerzo, juegos y música para toda la familia.

Donde: Nash-Davis Park, 3710 N. Hampton Rd., Dallas, TX 75212

Hora: 12:00 p.m. – 2:00 p.m.

Join Us Saturday October 15, 2016 from 10am-1pm. #DPDChiefontheBeat Free Health screenings and much more! @DPDCA @DallasPD pic.twitter.com/O46swSmpuo

— Israel Marquez (@isrmarquez) September 28, 2016