Mano de obra de indocumentada aún tiene bastante demanda en Texas

Aunque en Estados Unidos, y especialmente en Texas han incrementado la seguridad en la frontera en años recientes, para mantener a los inmigrantes fuera, por otro lado han puesto menos atención al principal factor que atrae al inmigrante a territorio estadounidense: el empleo.

Según explica una publicación de este lunes de El Diario de El Paso, existen varias lagunas legales, métodos alternos y arreglos privados que permiten que los trabajadores indocumentados y sus patrones evadan las prohibiciones de contratar trabajadores ilegalmente.

Los trabajadores pagan cientos de dólares por tarjetas falsas del Seguro Social y otros documentos para mostrar a sus contratantes, o trabajan como contratistas independientes de manera que no tengan que mostrar documento alguno. Los contratantes no están obligados a verificar la autenticidad de los documentos que les muestran ni a revisar el estado migratorio de contratistas independientes.

— Jay Root (@byjayroot) 19 de diciembre de 2016