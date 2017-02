Con tan sólo 8 años, Paulina Soto ha sido diagnosticada con leucemia dos veces. Su última batalla fue una que su mamá temía que podría costarle la vida, debido a la dificultad que supone encontrar a un donante de médula ósea.

Los doctores le dijeron a Gloria Nugz que la única oposición era un trasplante. Más de 14 mil personas sufren de una enfermedad, cuya única cura es un trasplante de médula ósea, de acuerdo a la organización Be The Match.

En agosto pasado, Soto recibió su trasplante y en octubre regresó a casa.

El doctor Víctor Aquino, oncólogo de Children’s Health, dijo que solo uno de cada 10 hispanos encuentran un donante compatible, debido a la falta de donantes de ascendencia hispana. Aquino explica que hay más probabilidad de encontrar un donante compatible dentro de la raza de uno y menos posibilidad de que un padre sea 100 por ciento compatible.

Para aumentar el número de donantes, Children’s Health y Be The Match tendrán eventos planificados a través del mes de febrero.

El 14 de febrero, Children’s Health y Be the Match tendrán una campaña para registrar personas para ser donantes. Las personas interesadas no tendrán que donar ese día, splo registrarse.

Los dos sitios para registrarse son: Children’s Health Speciality Center Dallas Lobby, ubicado en el 2350 de North Stemmons Freeway y Children’s Medical Center Plano Hospital Concierge, ubicado en el 7601 Preston Road, en Plano, Texas.

TE PUEDE INTERESAR: Doctores promueven vacunas tras aumento en enfermedades virales en Dallas (VIDEO)