EXCLUSIVA: Actriz Michelle Vieth busca motivar con su experiencia a inmigrantes en Texas (VIDEO)

La actriz Michelle Vieth habló en exclusiva con MundoHispánico sobre los momentos de angustia que vivió después de que sus hijos, Michelle y Leandro, le fueran “arrebatados” por su exesposo.

Aunque el incidente ocurrió en el 2012, Vieth quiere usar su experiencia personal para compartir el apoyo que los mexicanos pueden recibir de los consulados en Estados Unidos, especialmente en el tiempo de incertidumbre que se vive actualmente entre la comunidad inmigrante, dijo.

El 16 de febrero del 2017, Vieth compartió su historia en un foro comunitario del Consulado General de México en Dallas.

Vieth recuerda que durante la disputa de la custodia legal de sus hijos, luego de llegar a Texas, proveniente de México, su exesposo y un alguacil le quitaron a su hija. Luego, su expareja y sus dos hijos se fueron para México, sin que Vieth supiera cuál era su paradero, dijo ella. La actriz, junto con su madre, tía y prima, acudieron al Consulado de Houston donde vivía en ese entonces. Ahí la actriz fue asesorada por el Departamento de Protección para recuperar a sus hijos.

“Fue completamente confidencial. Se me brindó la ayuda y el apoyo en el momento que lo necesitaba, no tenía la menor idea, pero se me orientó para llegar ahí”, dijo Vieth.

Después de tres días, Vieth los recuperó, dijo. Ahora, debido al aumento en el temor a las deportaciones, la actriz quiere utilizar su posición como figura pública para animar a la comunidad a solicitar los recursos legales que los consulados ponen a disposición de los inmigrantes y no permitir sufrir abusos por falta de información.

