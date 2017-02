Autoridades de Dallas invitan a hispanos a pagar multas para evitar ir a la cárcel (VIDEO)

La ciudad de Dallas inicia la compaña de órdenes de arresto o Great Texas Warrant Roundup en inglés, pero este año lleve un enfoque diferente. La Oficina de Mariscales y la Corte Municipal intentan animar a la comunidad a pagar sus multas para que no sean arrestados. Funcionarios estarán presentes en centros de recreación a través de la ciudad para repartir información sobre cómo pagar sus multas para evitar servir tiempo tras las rejas.

Ante el temor de la comunidad indocumentada a ser deportados, Ana Cortez, supervisora de la corte municipal dijo que, aunque ellos no comparten información con los Servicios de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), ella recomendó pagar las multas, ya que una vez que las personas son fichadas en la cárcel del condado, su información es compartida con las agencias federales.

La campaña se lleva acabo a través del estado hasta la primera semana de marzo. Personas pueden verificar si tienen una orden de arresto con la corte municipal de Dallas.

Sesiones de información el 25 de febrero de 10 a.m. a 2 p.m.:

• Kidd Springs, 711 W. Canty St.

• Grauwyler, 7780 Harry Hines Blvd.

• Park in the Woods, 6801 Mountain Creek Pkwy.

• Eloise Lundy, 1229 Reverend CBT Smith St.

• Pleasant Oaks, 8701 Greenmound Ave.

• Nash-Davis, 3710 N. Hampton Road

• Dr. Martin L. King, 2922 M. L. King Blvd.

• Kleberg-Rylie, 1515 Edd Road

• Ridgewood-Belcher, 6818 Fisher Road

• Lake Highlands North, 9940 White Rock Trail

• Fretz, 6950 Beltline Road

• Timberglen, 3810 Timberglen Road

• Walnut Hill, 10011 Midway Road