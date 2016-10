Acusan a 7 personas de secuestro agravado en Dallas

El Departamento de Policía de Irving anunció el arresto seis personas por secuestro agravado.

Todo surgió luego de que oficiales recibieran una llamada denunciando que un hombre era perseguido por tres sujetos en la calle 1100 Union Bower el martes por la mañana.

Los agentes localizaron al hombre de 32 años quien les informó que se había escapado de una vivienda en la calle 2400 Penn, vivienda que era utilizada como un centro de rehabilitación de drogas y alcohol.

De acuerdo con James McLellan, portavoz del Departamento de Policía de Irving, el centro no está acreditado para desempeñar tal función.

Los policías llegaron a la vivienda y encontraron 37 hombres y tras entrevistarlos, los oficiales fueron informados de que algunos habían sido abusados y restringidos.

Un hombre de 30 años de edad dijo estar lesionado y pidió ser llevado al hospital pero se fugo de la ambulancia, dijo McLellan.

